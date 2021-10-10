Макс Ферстапен: счастлив снова стать лидером чемпионата

Пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результат в гонке Гран-при Турции, где он финишировал вторым. Победу по итогам заезда праздновал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Третьим стал напарник Макса, мексиканец Серхио Перес.



«Валттери был быстрее, но в целом я очень доволен». В итоге исход решился выбором шин. Но, признаюсь, я счастлив оказаться на подиуме. И, конечно же, снова стать лидером чемпионата. Весь год мы ведём упорную борьбу. Нам просто не стоит сбавлять обороты», — сказал Ферстаппен после гонки.

За счёт результата, показанного на этапе в Стамбуле, Хэмилтон потерял лидерство в общем зачёте пилотов Формулы-1. Теперь в его активе 256,5 очка. Возглавил рейтинг Ферстаппен. На счету голландского гонщика 262,5 балла.