Карлоса Сайнса признали лучшим гонщиком дня на Гран-при Турции

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Турции Формулы-1 на стационарной трассе «Истамбул-Парк». Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Карлос Сайнс, представляющий Испанию. После старта с конца решётки после замены силовой установки Сайнс пробился в ходе гонки на восьмую позицию и набрал четыре очка. Одно время на счету Карлоса был быстрейший круг гонки.



На подиум Гран-при Турции Формулы-1 поднялись представляющий «Мерседес» победитель гонки Валттери Боттас, а также два гонщика «Ред Булл» — голландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в своей 16-й гонке в Формуле-1 финишировал на 20-м и последнем месте.