Хорнер: скорость «Мерседеса» на прямых на 15-20 километров выше, это что-то странное

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, комментируя поражение Макса Ферстаппена от Валттери Боттаса, обратил внимание на сильное преимущество «Мерседеса» на прямых.
«Их максимальная скорость на прямых выше на 15-20 километров в час. Это феноменально. Нам всё ещё нужно сделать шаг вперёд в этом отношении. Возможно, они использовали немного другую конфигурацию прижимной силы, но мы должны отыграть скорость. Впереди будут трассы, которые, надеюсь, подойдут нам, но Остин — это территория Хэмилтона, так что мы должны выложиться по максимуму.
«Мерседес» потрясающе быстр на прямых при их аэродинамической конфигурации. Мы наблюдаем это с Сильверстоуна. Тут что-то странное. Наши обращения в ФИА? Для ясности: мы не подавали никаких протестов. Мы задали некоторые вопросы, как это делают все команды. Это был не только «Ред Булл», другие производители задавали вопросы и продолжают делать это. Когда скорость на прямой выше, чем с открытой DRS… Это впечатляет. Ну а контроль — это дело ФИА», — приводит слова Хорнера PlanetF1.
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