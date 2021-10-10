Феттель объяснил неудачное решение перейти на шины для сухой погоды

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал своё решение перейти на слики в середине гонки Гран-при Турции. Уже на следующем круге немцу пришлось снова перейти на промежуточную резину.
«Сегодня риск не сработал. Что-то внутри меня призывало попробовать сухие шины, потому что на моих промежуточных уже не осталось резины и я думал, что слики могут сработать, пусть даже трасса ещё была сырой. Но как только я покинул пит-лейн, я знал, что это было неправильное решение. Сцепления не было, я не мог заставить их работать. Вероятно, это стоило мне очка или двух, потому что в тот момент мы ехали внутри топ-10. Я был очень удивлён тому, как медленно улучшалось состояние трассы, это было похоже на прошлый год, потому что она просто не высыхала», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
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