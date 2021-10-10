Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель объяснил неудачное решение перейти на шины для сухой погоды

Феттель объяснил неудачное решение перейти на шины для сухой погоды
Комментарии

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал своё решение перейти на слики в середине гонки Гран-при Турции. Уже на следующем круге немцу пришлось снова перейти на промежуточную резину.

«Сегодня риск не сработал. Что-то внутри меня призывало попробовать сухие шины, потому что на моих промежуточных уже не осталось резины и я думал, что слики могут сработать, пусть даже трасса ещё была сырой. Но как только я покинул пит-лейн, я знал, что это было неправильное решение. Сцепления не было, я не мог заставить их работать. Вероятно, это стоило мне очка или двух, потому что в тот момент мы ехали внутри топ-10. Я был очень удивлён тому, как медленно улучшалось состояние трассы, это было похоже на прошлый год, потому что она просто не высыхала», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021