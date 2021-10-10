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Алонсо прокомментировал столкновения с Гасли и Шумахером в гонке Гран-при Турции

Алонсо прокомментировал столкновения с Гасли и Шумахером в гонке Гран-при Турции
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Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал два столкновения в начале гонки Гран-при Турции — с Пьером Гасли и Миком Шумахером. После старта с пятого места испанец финишировал 16-м.

«Сегодня условия были очень сложными, очень скользко. К сожалению, у нас было два столкновения, которые повредили нашей гонке. Пьер оказался в «бутерброде» внутри поворота, он ударил зад моей машины. А затем — я приношу извинения Мику Шумахеру за то, что ударил его машину в четвёртом повороте. Я атаковал, но было очень сложно видеть кого-то вокруг в дождевых условиях.

Сегодня не повезло, и это досадно, потому что мы не смогли использовать нашу прекрасную стартовую позицию. Как бы то ни было, мы как команда сегодня всё равно набрали очко. Надеюсь, в Остине удача повернётся к нам лицом», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».

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