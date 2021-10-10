Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Условия были очень странными». Никита Мазепин подвёл итоги Гран-при Турции

«Условия были очень странными». Никита Мазепин подвёл итоги Гран-при Турции
Комментарии

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги Гран-при Турции, где занял 20-е место. Пилот назвал условия «странными» из-за того, что трасса так и не просохла.

«По сравнению с прошлым годом организаторы гонки проделали огромную работу по улучшению условий для гонщиков. Лично для меня весь уик-энд был концентрированным удовольствием. Я провёл чистую гонку, избежал проблем на первом круге и ехал как мог. К сожалению, вы знаете, что сегодня условия были очень странными в том смысле, что трасса так и не высохла

Я не думал, что понадобится время, чтобы промежуточные шины перешли в гладкое состояние и позволили показать хорошее время. Тем не менее условия трассы оказались бесценны — ехать было сложно, но очень полезно», — цитирует Мазепина официальный сайт «Хааса».

В Формуле-1 снова сменился лидер! Но в Турции Ферстаппена и Хэмилтона затмили другие В Формуле-1 снова сменился лидер! Но в Турции Ферстаппена и Хэмилтона затмили другие
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021