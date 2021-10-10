«Условия были очень странными». Никита Мазепин подвёл итоги Гран-при Турции

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги Гран-при Турции, где занял 20-е место. Пилот назвал условия «странными» из-за того, что трасса так и не просохла.
«По сравнению с прошлым годом организаторы гонки проделали огромную работу по улучшению условий для гонщиков. Лично для меня весь уик-энд был концентрированным удовольствием. Я провёл чистую гонку, избежал проблем на первом круге и ехал как мог. К сожалению, вы знаете, что сегодня условия были очень странными в том смысле, что трасса так и не высохла
Я не думал, что понадобится время, чтобы промежуточные шины перешли в гладкое состояние и позволили показать хорошее время. Тем не менее условия трассы оказались бесценны — ехать было сложно, но очень полезно», — цитирует Мазепина официальный сайт «Хааса».
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