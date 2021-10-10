Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто считает, что «Феррари» верно рискнула ради шанса на победу Леклера

Бинотто считает, что «Феррари» верно рискнула ради шанса на победу Леклера
Комментарии

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему команда не позвала сразу на пит-стоп Шарля Леклера, после того как шины сменили его конкуренты Валттери Боттас и Макс Ферстаппен. В «Скудерии» надеялись, что у монегаска будет шанс сохранить лидерство.

«Мы верили в шанс, мы хотели попробовать, и внутри есть лёгкое ощущение грусти. С нашей стороны было смело попробовать такое: был риск потерять позицию, как это потом и произошло, но шанс манил, так что я думаю, что было правильно попробовать.

Когда Шарль вернулся на трассу после пит-стопа, то у него на первых кругах были проблемы с гранулированием, как и у всех остальных, и мы заплатили за это потерей подиума в пользу Переса. Гранулирование зависело от того, как сильно ты атакуешь после выезда из боксов. Но за Шарлем шёл Перес, так что у него не было возможности контролировать температуру задних шин. Думаю, то же самое произошло с Хэмилтоном.

Сайнс? Я доволен гонкой Карлоса, его прорывом, который продемонстрировал, что скорость сегодня была. Его пит-стоп получился слишком плохим. Без него он мог бы финишировать ещё выше. У него была отличная гонка с первого же круга. Новый мотор даёт нам преимущество не только в квалификации, но и в гонке — было много обгонов. Здесь был вклад от мотора, и теперь оба пилота могут рассчитывать на новый силовой блок без штрафов», — приводит слова Бинотто Autosprint.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021