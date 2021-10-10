Бинотто считает, что «Феррари» верно рискнула ради шанса на победу Леклера

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему команда не позвала сразу на пит-стоп Шарля Леклера, после того как шины сменили его конкуренты Валттери Боттас и Макс Ферстаппен. В «Скудерии» надеялись, что у монегаска будет шанс сохранить лидерство.
«Мы верили в шанс, мы хотели попробовать, и внутри есть лёгкое ощущение грусти. С нашей стороны было смело попробовать такое: был риск потерять позицию, как это потом и произошло, но шанс манил, так что я думаю, что было правильно попробовать.
Когда Шарль вернулся на трассу после пит-стопа, то у него на первых кругах были проблемы с гранулированием, как и у всех остальных, и мы заплатили за это потерей подиума в пользу Переса. Гранулирование зависело от того, как сильно ты атакуешь после выезда из боксов. Но за Шарлем шёл Перес, так что у него не было возможности контролировать температуру задних шин. Думаю, то же самое произошло с Хэмилтоном.
Сайнс? Я доволен гонкой Карлоса, его прорывом, который продемонстрировал, что скорость сегодня была. Его пит-стоп получился слишком плохим. Без него он мог бы финишировать ещё выше. У него была отличная гонка с первого же круга. Новый мотор даёт нам преимущество не только в квалификации, но и в гонке — было много обгонов. Здесь был вклад от мотора, и теперь оба пилота могут рассчитывать на новый силовой блок без штрафов», — приводит слова Бинотто Autosprint.
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