В «Пирелли» ответили, мог ли Хэмилтон проехать всю гонку без пит-стопа

Руководитель шинного подразделения «Пирелли» Марио Изола высказал мнение, что пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону не удалось бы проехать всю гонку на одном комплекте промежуточных шин, без пит-стопа.



«Изучив шины после гонки, я бы сказал нет. Ну или по крайней мере это было на пределе. Я предлагал нашим инженерам, закреплённым за командами, предупредить команды, что шины могут не дотянуть до конца, что это рискованный ход. При таком износе шин, особенно под финиш, они ехали, по сути, уже на самом основании шин. Это было несколько опасно — так раздвигать границы, как сегодня. Но я полностью понимаю, что в гоночных условиях они должны максимизировать результат.



Практически все шины дошли до корда, и на большинстве машин, остановившихся после 47-го круга, шины полностью «закончились». Мы знали, что новый асфальт более абразивный, что сцепление выше, а трасса пусть и не была сухой, но всё равно абразивной, так что всё было на грани», — приводит слова Изолы GPFans.