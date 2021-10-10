«Мне очень жаль». Мазепин прокомментировал гоночный инцидент с Хэмилтоном

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал свой гоночный инцидент с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном во время Гран-при Турции. Россиянин заблокировал Хэмилтона, когда тот обгонял его на круг, но столкновения удалось избежать.



«Мне очень жаль, что так получилось. Я жаловался команде, что ничего не вижу в зеркалах. Мне нужны были ясные инструкции по поводу того, где находятся соперники. В Турции был не самый чистый обзор, я пилотировал почти вслепую.



Когда так много болидов тебя обгоняют, причём по два раза, это просто катастрофа. Рад, что всё обошлось, но я увижусь с Льюисом и извинюсь перед ним», – приводит слова Мазепина Autosport.



Гран-при Турции. Итоговая классификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») – 58 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,584

3. Серхио Перес («Ред Булл») +33,471

4. Шарль Леклер («Феррари») +37,814

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41,812

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +44,292

7. Ландо Норрис («Макларен») +47,213

8. Карлос Сайнс («Феррари») +51,526

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.22,018

10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

17. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

19. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

20. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга.