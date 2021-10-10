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«Мне очень жаль». Мазепин прокомментировал гоночный инцидент с Хэмилтоном

«Мне очень жаль». Мазепин прокомментировал гоночный инцидент с Хэмилтоном
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал свой гоночный инцидент с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном во время Гран-при Турции. Россиянин заблокировал Хэмилтона, когда тот обгонял его на круг, но столкновения удалось избежать.

«Мне очень жаль, что так получилось. Я жаловался команде, что ничего не вижу в зеркалах. Мне нужны были ясные инструкции по поводу того, где находятся соперники. В Турции был не самый чистый обзор, я пилотировал почти вслепую.

Когда так много болидов тебя обгоняют, причём по два раза, это просто катастрофа. Рад, что всё обошлось, но я увижусь с Льюисом и извинюсь перед ним», – приводит слова Мазепина Autosport.

Гран-при Турции. Итоговая классификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 58 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,584
3. Серхио Перес («Ред Булл») +33,471
4. Шарль Леклер («Феррари») +37,814
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41,812
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +44,292
7. Ландо Норрис («Макларен») +47,213
8. Карлос Сайнс («Феррари») +51,526
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.22,018
10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
17. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
19. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
20. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга.

В Формуле-1 снова сменился лидер! Но в Турции Ферстаппена и Хэмилтона затмили другие В Формуле-1 снова сменился лидер! Но в Турции Ферстаппена и Хэмилтона затмили другие
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