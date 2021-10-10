Пилот Формулы-1 впервые за 24 года проехал полноценную гонку без пит-стопа

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон стал первым пилотом Формулы-1 за последние 24 года, который проехал полноценную гонку без пит-стопа. Речь идёт о гонках, которые не прерывались красными флагами или чья дистанция не была существенно сокращена.



На Гран-при Турции Окон преодолел всю гоночную дистанцию на одном комплекте промежуточных шин «Пирелли». Аналогичную тактику пытались применить пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, однако монегаск и британец в итоге заехали в боксы и получили новый комплект промежуточных покрышек.



Последним пилотом до Окона, который проехал всю гонку на одном комплекте шин, являлся финский гонщик «Тиррелла» Мика Сало, финишировавший пятым на Гран-при Монако 1997 года. При этом та гонка хоть и длилась два часа, но пилоты за них успели проехать всего 62 круга из 78 запланированных.