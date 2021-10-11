В ФИА объяснили, почему наказали Гасли пятисекундным штрафом на Гран-при Турции

Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал пятисекундный штраф гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли на Гран-при Турции. Пилот был оштрафован за контакт с Фернандо Алонсо.



«Если вы вспомните, с начала года после совещаний с пилотами и командами мы решили в целом сделать судейство не таким строгим, чтобы дать возможность бороться. Одним из шагов стало отношение к событиям на первом круге. Сейчас гонщик получает штраф, только если целиком виноват в гоночном инциденте. В данном случае стюарды решили, что в инциденте виноват только Пьер – в результате ему был выписан пятисекундный штраф», — приводит слова функционера The Race.

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