В ФИА объяснили, почему наказали Гасли пятисекундным штрафом на Гран-при Турции
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал пятисекундный штраф гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли на Гран-при Турции. Пилот был оштрафован за контакт с Фернандо Алонсо.
«Если вы вспомните, с начала года после совещаний с пилотами и командами мы решили в целом сделать судейство не таким строгим, чтобы дать возможность бороться. Одним из шагов стало отношение к событиям на первом круге. Сейчас гонщик получает штраф, только если целиком виноват в гоночном инциденте. В данном случае стюарды решили, что в инциденте виноват только Пьер – в результате ему был выписан пятисекундный штраф», — приводит слова функционера The Race.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
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