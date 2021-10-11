«Хэмилтону не хватило совсем чуть-чуть». В «Мерседесе» подвели итоги Гран-при Турции

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подвёл итоги Гран-при Турции. Пилот «серебряных стрел» Валттери Боттас одержал победу, его партнёр по команде Льюис Хэмилтон занял пятое место.



«Великолепная гонка на мокрой трассе в исполнении Боттаса. Он доминировал на протяжении почти всей гонки и показал лучший круг. Единственным неприятным моментом стал тот, когда Валттери уступил лидерство Шарлю Леклеру, но потом он легко вернулся на первое место.



Гонка Льюиса получилась более напряжённой. Он хорошо отыгрывал позиции, принимая во внимание отсутствие DRS, и поднялся на пятую строчку. Ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы обойти Переса. В какой-то момент большинство гонщиков провели пит-стоп, но мы решили оставить Льюиса на трассе, надеясь, что потом переведём его на слики. Но вскоре стало очевидно, что асфальт не высохнет до нужного состояния. Мы решили поставить ему свежий комплект промежуточных шин, чтобы минимизировать потери.



Команда увеличила преимущество в Кубке конструкторов, хотя мы упустили лидерство в личном зачёте. Тем не менее, машина была быстра в Турции и на мокрой, и на сухой трассе», — цитирует Шовлина GPFans.