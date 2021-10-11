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Дорнбос: зачем «Мерседес» вообще позвал Хэмилтона на пит-стоп? Не понимаю этого

Дорнбос: зачем «Мерседес» вообще позвал Хэмилтона на пит-стоп? Не понимаю этого
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Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос раскритиковал стратегию «Мерседеса» по отношению к Льюису Хэмилтону на Гран-при Турции. Британский гонщик занял пятое место в гонке.

«Если с Леклером было понятно, что его шины практически уничтожены, то у Хэмилтона всё ещё было неплохо. Тогда зачем его вообще позвали на пит-стоп? С учётом того, насколько важен каждый балл для Льюиса, я этого просто не понимаю.

Тем не менее машины «Мерседеса» показали отличный темп», — приводит слова Дорнбоса Ziggo Sport Totaal.

Гран-при Турции. Итоговая классификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 58 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,584
3. Серхио Перес («Ред Булл») +33,471
4. Шарль Леклер («Феррари») +37,814
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41,812
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +44,292
7. Ландо Норрис («Макларен») +47,213
8. Карлос Сайнс («Феррари») +51,526
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.22,018
10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
17. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
19. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
20. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга.

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