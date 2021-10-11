Дорнбос: зачем «Мерседес» вообще позвал Хэмилтона на пит-стоп? Не понимаю этого

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос раскритиковал стратегию «Мерседеса» по отношению к Льюису Хэмилтону на Гран-при Турции. Британский гонщик занял пятое место в гонке.



«Если с Леклером было понятно, что его шины практически уничтожены, то у Хэмилтона всё ещё было неплохо. Тогда зачем его вообще позвали на пит-стоп? С учётом того, насколько важен каждый балл для Льюиса, я этого просто не понимаю.



Тем не менее машины «Мерседеса» показали отличный темп», — приводит слова Дорнбоса Ziggo Sport Totaal.



Гран-при Турции. Итоговая классификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») – 58 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,584

3. Серхио Перес («Ред Булл») +33,471

4. Шарль Леклер («Феррари») +37,814

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41,812

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +44,292

7. Ландо Норрис («Макларен») +47,213

8. Карлос Сайнс («Феррари») +51,526

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.22,018

10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

17. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

19. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

20. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга.