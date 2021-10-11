«Ред Булл» должен побеждать сам». Фернандо Алонсо ответил на заявление Хельмута Марко

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо ответил на заявление советника «Ред Булла» по автоспорту Хельмута Марко, который выразил надежду, что Алонсо будет мешать Льюису Хэмилтону на Гран-при Турции. Британский пилот «Мерседеса» стартовал десятым из-за смены мотора и закончил гонку на пятой строчке.



«Я читал это заявление Марко в воскресенье утром. Но я всегда занимаюсь только своей гонкой. Да в Венгрии мне удалось побороться с Льюисом, но это было связано с трассой.



Обычно же „Ред Булл“ и „Мерседес“ невозможно остановить. Посмотрите на Монцу, где Валттери Боттас стартовал последним и всё равно добрался до подиума. Конечно, мне нравится соревноваться с хорошими гонщиками, но „Ред Булл“ должен побеждать сам», — приводит слова Марко GrandPX.