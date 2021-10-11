«Ред Булл» должен побеждать сам». Фернандо Алонсо ответил на заявление Хельмута Марко
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Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо ответил на заявление советника «Ред Булла» по автоспорту Хельмута Марко, который выразил надежду, что Алонсо будет мешать Льюису Хэмилтону на Гран-при Турции. Британский пилот «Мерседеса» стартовал десятым из-за смены мотора и закончил гонку на пятой строчке.
«Я читал это заявление Марко в воскресенье утром. Но я всегда занимаюсь только своей гонкой. Да в Венгрии мне удалось побороться с Льюисом, но это было связано с трассой.
Обычно же „Ред Булл“ и „Мерседес“ невозможно остановить. Посмотрите на Монцу, где Валттери Боттас стартовал последним и всё равно добрался до подиума. Конечно, мне нравится соревноваться с хорошими гонщиками, но „Ред Булл“ должен побеждать сам», — приводит слова Марко GrandPX.
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