Ферстаппен: «Мерседес» определённо был быстрее нас в Турции, они явно усилились
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен после Гран-при Турции высоко оценил скоростные качества «Мерседеса». Первое место в гонке завоевал пилот «серебряных стрел» Валттери Боттас.
«В эти выходные «Мерседес» был определённо быстрее нас. Мы не справились с ними. Как оказалось, на мокрой дороге у них тоже есть преимущество. Нам нужно проанализировать, что именно не получалось. Они явно усилились, будет непросто с ними бороться даже при отрыве по очкам.
Тем не менее ещё до начала гоночного уик-энда я сказал, что у нас хороший год. Мир не меняется, финиширую я первым или вторым.
Буду стараться изо всех сил, посмотрим, как всё сложится для нас в Остине. Мы не сдадимся, сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
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