Жильцов: никто не пускает, пока их чуть ли бортом не засаживаешь!

Штурман Дениса Кротова Константин Жильцов подвёл итоги очередного дня Ралли Марокко. Их экипаж показал 20-й результат и занимает в общем зачёте 12-е место. Лидером общего зачёта оставался Нассер Аль-Аттия.



«День тяжеловатый получился. Сначала не заладилось, потом стало лучше, потом опять не очень. Мы старались как могли, но не получилось. Трасса не особо отличалось от вчерашнего дня: камни, дюны. Было несколько кусков, один в один как на „Дакаре“, я их помню. На финише было странное место, но мы как-то выехали. Ничего страшного. Мы здесь, борьба продолжается. Завтра будет другой день. Гонка никогда не заканчивается, у нас пять гоночных дней, причём трассы недетские, очень серьёзные. Поэтому я не думаю, что нужно складывать крылья, это не наши методы.



Да, мы подсели в песке, причём не совсем понятно, почему. Засмотрелись на сидящего Гальперна: он нас обогнал и тут же сел. Пока смотрели на него и сами сели в ста метрах от него. Пока копали, нас обогнала стая „сикарашек“, потом гоняли их по пустыне. Подобраться в этой пыли достаточно сложно, разве что на участках, где у нас преимущество в скорости. Потом сигналишь в „сентинель“ и никто не пускает, пока их чуть ли бортом не засаживаешь! Но пусть это будет на их совести», — сказал Жильцов в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.