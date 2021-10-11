Себастьян Феттель призвал Формулу-1 обратить большее внимание на защиту меньшинств

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказал мнение, что Формула-1 должна принимать более активное участие для защиты сексуальных меньшинств.

«Есть определённые вопросы, которые слишком важны, чтобы ими пренебрегать. Думаю, мы все согласны с тем, что мы должны относиться ко всем одинаково.

Мы приезжаем в некоторые страны, где люди иначе относятся к этому вопросу. Вывешиваем баннеры с красивыми посланиями, но это только слова. Нужно действовать. Наш спорт мог бы оказать большое влияние и стать большим подспорьем для распространении большей справедливости по всему миру.



Я не считаю правильным судить людей и разделять их только из-за ориентации. То же самое касается и внешности, происхождения, веры. Я считаю, что любая форма разделения — это неправильно. Мы все разные — и это здорово. Представьте себе, если бы мы все были одинаковыми. Не думаю, что мы бы развивались», — цитирует Феттеля Motorsport-Total.