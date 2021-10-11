Сироткин: не понимаю решения Хэмилтона не заезжать на пит-стоп вместе со всеми

Российский гонщик Сергей Сироткин поделился своим мнением насчёт решения Льюиса Хэмилтона позднее соперников совершить пит-стоп в гонке Гран-при Турции, что в итоге лишило британца шанса побороться за подиум с Серхио Пересом.



«Я не понимаю его решения не заезжать на пит-стоп вместе со всеми. Да, не заезжая в боксы, можно было бы выиграть 1-2 позиции, но в случае прокола можно было потерять гораздо больше. А прокол, когда у тебя уже облысевшая резина, может появиться буквально в любом моменте, достаточно небольшого контакта с поребриком.



Мне кажется, Льюис должен был думать об этом, а не о потере сцепления. Я бы понял, если к концу гонки трасса высохла, тогда Льюис сразу бы переобулся на слики, когда остальные снова бы поехали на пит-стоп. Но погода была не та, даже в трансляции было видно, что трасса не подсыхает совсем.



Почему после пит-стопа у Льюиса не получилось отыграть позиций? Тут всё очень просто: Льюис, выезжая на трассу, понимает, что ему необходимо догонять Леклера. Из-за очень быстрого темпа Льюис перегревает задние шины, вследствие чего теряет темп сам. Я уверен, если бы Льюис более плавно прогрел резину, то он чуть дольше бы шёл к пиковому темпу, но сохранил бы его до конца гонки», — написал Сироткин в своём «инстаграме».