В «Альфа Ромео» недовольны Джовинацци, отказавшимся пропустить Райкконена

Главный гоночный инженер «Альфа Ромео» Хеви Пухолар рассказал, что пилот команды Антонио Джовинацци отказался выполнить приказ команды и пропустить вперёд Кими Райкконена незадолго до финиша гонки Гран-при Турции. Финн шёл быстрее итальянца и мог бы успеть догнать и обогнать Эстебана Окона в борьбе за десятое место.



«Мы попросили поменяться позициями, но в этот момент Антонио начал набирать темп и решил, что хочет остаться впереди. Возможно, вот в эти пару кругов мы как команда могли бы ехать быстрее. А затем нам был бы нужен ещё один круг, чтобы достать Окона.



Для команды всё это было неидеально. Я не слишком понимаю, почему мы не могли поменяться позициями, ведь мы бы могли ещё раз поменяться в конце в зависимости от ситуации. Для нас важно набирать очки, а темп Кими в тот момент был сильным. Разочаровывает, что в итоге мы не смогли отыграть позиций», — приводит слова Пухолара The Race.