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Хельмут Марко: «Мерседес» будет фаворитом в 4 из 6 оставшихся этапах Гран-при

Хельмут Марко: «Мерседес» будет фаворитом в 4 из 6 оставшихся этапах Гран-при
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что «Мерседес» будет иметь преимущество над его командой в четырёх из шести оставшихся этапов Гран-при.

«На данный момент я вижу только две гонки, где у нас есть преимущества из-за высоты над уровнем моря: в Мехико и Сан-Паулу. На остальных четырёх трассах «Мерседес» на данный момент является фаворитом из-за двигателя W12», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, вчера в Стамбуле завершилось Гран-при Турции. Победу по её итогам праздновал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку лучших напарник Ферстаппена, мексиканец Серхио Перес. Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин стал 20-м.

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