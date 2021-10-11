Ламмерс беспокоится, что «Ред Булл» угрожают «Феррари» и «Альфа Таури»

Экс-пилот Формулы-1 Ян Ламмерс обратил внимание, что на Гран-при Турции «Ред Булл» не только уступал в скорости «Мерседес», но и не слишком сильно опережал ряд других команд.
«Вчера была гонка, в которой ты как пилот можешь обеспечить разницу. Но даже в таких условиях Макс не смог победить Боттаса. Мы говорим о том, что «Мерседес» сделал шаг вперёд, но надо смотреть шире. Многие в топ-10 сделали шаг вперёд — за исключением «Ред Булл». В этот уик-энд «Ред Булл» посуху почти обходила «Альфа Таури».
Очевидно, что относительно «Ред Булл» шаг вперёд сделал «Мерседес», но я думаю, что «Ред Булл» нужно намного больше беспокоиться, чтобы им не пришлось в дальнейшем сражаться с «Феррари» и «Альфа Таури». Также посмотрите на пятое место Алонсо, так что «Альпин» тоже может быть вовлечена в сражение. Так что «Ред Булл» — одни из немногих, кто не сделал шаг вперёд. Им нужно посмотреть, могут ли они что-то найти на остаток года», — приводит слова Ламмерса GPBlog со ссылкой на подкаст NOS Formula 1.
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