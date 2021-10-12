Фернандо Алонсо: я рад что Мик Шумахер выступает в Ф-1, он напоминает мне своего отца

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о своём отношении к пилоту «Хааса» Мику Шумахеру.
«В том, что сын легендарного Михаэля Шумахера выступает в «Формуле-1», действительно есть что-то особенное. Он очень сильно напоминает мне своего отца. Его язык тела, выражение лица — почти во всём он похож. Кроме этого, на мониторах отображается та же аббревиатура, что и у отца (MSC). Это очень трогательно.
Мне очень нравится Мик, нравится его стиль, и хорошо, что он в «Формуле-1». Могу лишь пожелать, чтобы он побыстрее оказался в более быстром болиде.
Главное, чему я научился благодаря его отцу – никогда не сдаваться. Михаэль всегда хорошо ко мне относился, мы сражались с уважением друг к другу. Было ощущение, что он желает мне успеха и хочет, чтобы я наслаждался победой в чемпионате», — приводит слова Алонсо GrandPX.news
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