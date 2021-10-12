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Сайнс — о Гран-при Турции: это моя первая гонка за «Феррари», когда я постоянно атаковал

Сайнс — о Гран-при Турции: это моя первая гонка за «Феррари», когда я постоянно атаковал
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги Гран-при Турции, где он занял восьмое место. Из-за замены двигателя Сайнс начинал гонку с конца стартовой решётки.

«Мы продолжаем улучшать работу двигателя, потому что хотим побеждать, а не заканчивать гонки вне подиума. И в Турции мы выглядели здорово – это моя первая гонка в «Феррари», когда я постоянно атаковал. Мне понравилось. Хотел бы видеть больше атакующих гонок.

Я совершил множество обгонов. Обходил соперников одного за другим, хотя после первого поворота оставался на 19-й строчке. В какой-то момент я совершал обгоны на каждом круге, это было классно. Потом трасса чуть подсохла и обгонять стало сложнее — нужно было следить за шинами, вдобавок начались проблемы с грязным воздухом», — цитирует Сайнса PlanetF1.

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