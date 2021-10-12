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Жильцов продолжил выступать на Ралли Марокко, несмотря на тепловой удар

Жильцов продолжил выступать на Ралли Марокко, несмотря на тепловой удар
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Штурман Дениса Кротова в составе команды Moscow Rally Team Константин Жильцов прокомментировал восьмой результат своего экипажа на третьем этапе Ралли Марокко. Лидерство в гонке продолжает удерживать Нассер Аль-Аттия, который опережает Язида Аль-Раджи на 13 минут.

«Тяжеловатый день получился. Во-первых, стартовали c 20-й позиции, замучились обгонять все эти «пылесосы» пыльные. Повезло, что в одном месте был длинный, достаточно быстрый солончак, и мы там сразу две баггушки опередили. Я «сентинелил», и мы прямо перед въездом в зону ограничения скорости вышли вперёд. Но они сказали, что видели нас и поэтому притормозили.

В целом все более-менее корректно пускали. Просто были ямы, пыль – не так быстро удавалось подобраться, поэтому было очень сложно. Обгоны нас, конечно, сильно сегодня «подбили». Плюс вчера меня «нахлопнул» тепловой удар, был с температурой, но с утра уже пришёл в себя. Доехали, всё в порядке.

Пробили одно колесо. Хотя по таким дорогам, я считаю, это превосходно, это высший пилотаж. Всё ровно, быстро, аккуратно, замечаний нет вообще», – приводит слова Жильцова телеграм-каналу Cross-Country Rally.

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