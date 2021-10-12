Команда «КАМАЗ-мастер» объявила, какие пилоты представят её на ралли «Дакар» — 2022

Российская команда «КАМАЗ-мастер» объявила состав пилотов, которые будут представлять «Синюю армаду» на ралли-рейде «Дакар» в январе 2022 года. В общей сложности на «Дакаре» выступят четыре экипажа «КАМАЗ-мастер», причём два из них получат новейшую модель — «КАМАЗ-435091» семейства К5, который ранее одержал победу на ралли «Шёлковый путь».
На ралли «Дакар» новинку пилотировать будут действующий победитель марафона Дмитрий Сотников и пятикратный чемпион этой гонки Эдуард Николаев.
На двух других грузовиках — модели «КАМАЗ-43509» — в гонке поедут Антон Шибалов и Андрей Каргинов. Пятый пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев, победитель ралли «Дакар» 2015 года, в этот раз пропустит марафон.
Ралли «Дакар» пройдёт со 2 по 14 января 2022 года — в третий раз подряд марафон примет Саудовская Аравия. Оба предыдущих марафона, прошедших в Саудовской Аравии, выиграла «КАМАЗ-мастер» — в 2020 году победил Андрей Каргинов, а в 2021-м — Дмитрий Сотников.
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