Водитель медицинской машины в Формуле-1 пропустит три этапа из-за отказа от вакцинации

Водитель медицинской машины в Формуле-1 Алан ван дер Мерве пропустит как минимум три этапа нынешнего сезона из-за отказа от вакцинации. По предварительной информации, из-за своего решения Мерве не сможет попасть в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.



«Буду избегать очень малых, но ненулевых рисков, связанных с вакциной, пока не появятся доказательства её пользы для меня и всех остальных», – написал Мерве в «Твиттере».



Любопытно, что водитель уже пропустил Гран-при Турции, потому что заразился коронавирусом. Мерве заражается коронавирусом уже второй раз. Однако он снова легко переносит болезнь, утверждая, что для этого вполне достаточно крепкого иммунитета.



Директор гонок ФИА Майкл Маси подчеркнул, что Формула-1 обязана соблюдать правила стран, где проводит Гран-при.