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В ФИА ответили на обвинения Фернандо Алонсо в несправедливом судействе

В ФИА ответили на обвинения Фернандо Алонсо в несправедливом судействе
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал критику гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо в адрес судей Формулы-1. Испанский ветеран намекнул, что стюарды по-разному оценивают одинаковые нарушения гонщиков разных национальностей.

«Я не соглашусь с подобными обвинениями. Конечно, каждый пилот имеет право высказать собственное мнение. Но правила Формулы-1 одинаковы для всех. Стюарды не учитывают личность и национальность гонщиков. Судьи представляют собой независимую комиссию, которая отдельно рассматривает каждый инцидент. Они делают это, используя всю доступную информацию, после чего выносят решение», — приводит слова Маси GrandPX.

Ранее Алонсо поделился впечатлениями после столкновений с Гасли и Шумахером на Гран-при Турции.

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