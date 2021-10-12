Нидерландский гонщик намерен побороться с «КАМАЗ-мастером» на «Дакаре»

Нидерландский пилот Мартин ван ден Бринк объявил, что выступит на ралли-марафоне «Дакар»-2022 на грузовике «Ивеко» в составе команды Жерара де Роя. Ван ден Бринк выразил надежду, что теперь сумеет бросить вызов представителям команды «КАМАЗ-мастер».
«Я очень рад этой возможности. Это топ-команда, она даёт мне шанс побороться с «КАМАЗом». У меня полузаводское оборудование, и мне невероятно интересно увидеть, что это даст мне. Наряду с «КАМАЗом» команда де Роя — одна из самых опытных и успешных. У неё более чем 35-летний опыт выступлений в ралли, Жерар выигрывал «Дакар» в 2012 и 2016 годах, а «Ивеко» уже доказал свою скорость и надёжность.
Больше меня не устроит финиш в топ-10, как прежде. Планка установлена высоко. Мы хотим участвовать в борьбе за призовые места. Моя цель — топ-5», — приводит слова гонщика его официальный сайт.
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