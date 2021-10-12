ФИА может ввести рейтинг гонщиков различных чемпионатов и итоговый турнир — как в теннисе

Международная автомобильная федерация начала работу над созданием системы рейтинга гонщиков различных чемпионатов, которая позволит сравнивать пилотов из разных гоночных дисциплин. Как сообщает издание The Race, система будет напоминать теннисную. Не исключено, что в итоге года будет проводиться итоговый турнир между лучшими гонщиками.



«Мы работаем над системой, которая была бы направлена на попытку некоего распределения гонщиков различных дисциплин автоспорта. Тогда в конце сезона мы смогли бы назвать какого-то определённого пилота лучшим в мире. Система напоминала бы то, что уже есть в теннисе или гольфе.



Мы хотим учитывать и раллистов, и пилотов, гоняющихся на автодромах, чтобы они все были участниками системы. Не исключено, что мы можем внедрить новые состязания в конце сезона, где будут участвовать лишь лучшие гонщики», — рассказал директор ФИА по вопросам «Формулы E» Фредерик Бертран.