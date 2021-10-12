В «КАМАЗ-мастере» рассказали о доработках грузовика с новой кабиной к «Дакару»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, как гоночный коллектив проводил доводку своего нового грузовика с кабиной от семейства К5. На «Дакаре»-2022 камазовцы будут использовать уже два грузовика с новой кабиной.
«Несмотря на то что наш новый автомобиль из семейства К5 победил в этом году на ралли «Шёлковый путь», доводочный процесс продолжается. Недавно прошедшие тесты в Казахстане тоже выявили много недочётов — например, плавность хода автомобиля. Сейчас мы над этим активно работаем: проводится анализ тренировочных сборов, всё разбираем по косточкам, чтобы достойно выступить на предстоящем заводе. Для нас и для завода в целом важно, чтобы автомобиль с новой кабиной показал себя на «Дакаре» на высоком уровне. Делаем всё, чтобы вас не огорчить», — передаёт слова Чагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
Пресс-служба команды со своей стороны детально рассказала об изменениях в конструкции грузовика.
«Ориентируясь на особенности дорожных условий Саудовской Аравии, инженеры стремились улучшить управляемость автомобиля. Выполнены работы по увеличению надёжности системы управления турбокомпрессором. Проведены испытания в горных районах для повышения тягово-динамических свойств в условиях среднегорья и вязкого грунта. Внедрены конструктивные решения по защите от внешних воздействий и повышению надёжности систем двигателя при преодолении водных преград.
Изменения инерционных показателей автомобиля неизбежно сказались на настройках подвески. Много времени было уделено настройкам подвески кабины и шасси, поиску оптимальных характеристик, и до сих пор эти работы находятся в процессе.
Несмотря на явный прогресс по улучшению характеристик рулевого управления в прошлом сезоне, в этом году специалисты команды «КАМАЗ-мастера» нашли дополнительные резервы для дальнейшей модернизации. И на предстоящей гонке два автомобиля будут иметь улучшенные показатели рулевого управления, характеризующиеся чёткостью и снижением нагрузок на пилота.
Внедрена стратегия мажоритарного САN для увеличения надёжности. Пересмотрены и оптимизированы электрические схемы и жгуты для снижения вероятности сбоев. Также проведена работа по замене некоторых импортных комплектующих на отечественные при повышении технических характеристик.
Новый автомобиль имеет новый дизайн, и в конструкции обшивки применено большее количество композитных элементов, чтобы не увеличивать массу грузовика. Не все они успели пройти ресурсные испытания, но есть определённая уверенность в их работоспособности», — гласит сообщение пресс-службы.
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