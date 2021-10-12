«Эффективность моторов бесполезна». Феттель призвал сделать Формулу-1 более экологичной

Пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель выразил недовольство тем, что Формула-1 недостаточно быстро переходит на «зелёные» технологии.
«Меня критикуют за то, что я поддерживаю экологические программы, но выступаю в Формуле-1. Наверное, это справедливо, потому что Формула-1 сейчас не „зелёная“. Думаю, мы живём в такое время, когда у нас есть технологии и возможности, позволяющие сделать Формулу-1 более экологичной, сохранив её зрелищность, скорость и страсть. Есть достаточно много умных людей, которые могли бы предложить новые решения.
Сегодняшний регламент очень интересен, силовая установка крайне эффективна, но эта эффективность бесполезна, ведь в обычных машинах нет таких моторов. Говорят, что регламент сместится в сторону более актуальных решений, но я в это не верю. Я уверен, что Формула-1 исчезнет, если не станет актуальной. Мы находимся на той стадии, когда знаем про наши ошибки и понимаем, что не можем допустить их повторения», — цитирует Феттеля Motorsport.
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