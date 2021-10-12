Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Палмер: Алонсо многое сходит с рук, потому что он сам Алонсо

Палмер: Алонсо многое сходит с рук, потому что он сам Алонсо
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер поделился мыслями об эпизоде, случившемся на ВТБ Гран-при России Формулы-1 с участием пилота «Альпин» Фернадо Алонсо. На старте гонки Алонсо срезал второй поворот, сразу вернувшись на трассу, проигнорировав при этом инструкции гоночного директора следовать пенопластовым указателям. Испанца за это не наказали.

«На старте гонки у него не было никаких попыток повернуть во второй поворот. Хотя он, вероятно, мог бы это сделать, но он ждал, пока все остальные повернут, и лишь затем сам просто пошёл прямо и прибил его через болларды. Думаю, это было им запланирован с самого начала

А вообще когда в последний раз Фернандо Алонсо получал штраф? Его когда-нибудь наказывали? Честно говоря, ему многое сходит с рук, потому что он сам Алонсо. Он столкнул меня в 2017 году в Бельгии точно так же, как Нико Хюлькенберг был сброшен Кевином Магнуссеном в предыдущей гонке. Магнуссен получил пенальти, Алонсо — нет. И в ФИА ломали головы, пытаясь понять, почему Фернандо не был наказан. Потом у нас была встреча в Монце, где так и не было приведено никаких аргументов относительно этого вопроса», — приводит слова Палмера Reddit со ссылкой на Chequered Flag podcast.

Новость по теме
В ФИА ответили на обвинения Фернандо Алонсо в несправедливом судействе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021