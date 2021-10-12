Палмер: Алонсо многое сходит с рук, потому что он сам Алонсо

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер поделился мыслями об эпизоде, случившемся на ВТБ Гран-при России Формулы-1 с участием пилота «Альпин» Фернадо Алонсо. На старте гонки Алонсо срезал второй поворот, сразу вернувшись на трассу, проигнорировав при этом инструкции гоночного директора следовать пенопластовым указателям. Испанца за это не наказали.



«На старте гонки у него не было никаких попыток повернуть во второй поворот. Хотя он, вероятно, мог бы это сделать, но он ждал, пока все остальные повернут, и лишь затем сам просто пошёл прямо и прибил его через болларды. Думаю, это было им запланирован с самого начала



А вообще когда в последний раз Фернандо Алонсо получал штраф? Его когда-нибудь наказывали? Честно говоря, ему многое сходит с рук, потому что он сам Алонсо. Он столкнул меня в 2017 году в Бельгии точно так же, как Нико Хюлькенберг был сброшен Кевином Магнуссеном в предыдущей гонке. Магнуссен получил пенальти, Алонсо — нет. И в ФИА ломали головы, пытаясь понять, почему Фернандо не был наказан. Потом у нас была встреча в Монце, где так и не было приведено никаких аргументов относительно этого вопроса», — приводит слова Палмера Reddit со ссылкой на Chequered Flag podcast.

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