Браун: гонка Гран-при Турции могла закончиться для Хэмилтона катастрофой

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о действиях команды «Мерседес» в ходе гонки Гран-при Турции. Пилот Льюис Хэмилтон отказался сменить промежуточные шины вместе с большинством других гонщиков. Однако незадолго до финиша британец всё же заехал на пит-стоп и сменил шины, что в итоге лишило его шанса побороться за подиум.



«Команде пришлось принять очень сложное стратегическое решение. Но если бы Льюис не остановился на пит-стоп, и шины бы в итоге не выдержали, или если бы пошёл дождь, который просто спутал бы все карты, то для него гонка кончилась бы катастрофой», — написал Браун в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.



Ранее о решении Хэмилтона позже соперников совершить пит-стоп в гонке Гран-при Турции высказался российский гонщик Сергей Сироткин.

Новость по теме Сироткин: не понимаю решения Хэмилтона не заезжать на пит-стоп вместе со всеми