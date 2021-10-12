Джо Сейвуд назвал лучший вариант для «Ауди», если компания купит команду Формулы-1

Известный британский журналист Джо Сейвуд поделился мнением о возможном приходе в Формулу-1 «Порше» и «Ауди». Ранее сообщалось, что автопроизводители готовы присоединиться к «Королевским гонкам» в 2026 году.



«У фирм, похоже, разные идеи: «Ауди» склоняется к покупке всей команды целиком, а «Порше» больше заинтересована в эксклюзивном партнёрстве с существующим коллективом. Что-то вроде старого «Макларена-Мерседеса» до того момента, когда «Макларен» допустил ошибку, позволив Россу Брауну также использовать моторы.



Проблема в том, что возможности ограничены. В настоящее время не так много команд, свободных в выборе моторов. Нельзя представить сделку «Порше» с «Феррари», «Мерседесом», «Альпин», «Маклареном», «Астон Мартин» или «Альфа Ромео». Теоретически «Порше» может начать сотрудничество разве что с «Уильямсом» или «Хаасом», хотя у американской команды очень тесные связи с «Феррари», к тому же команда не обладает солидным гоночным наследием. Другими словами, единственный вариант для «Порше» является «Уильямс».



«Если говорить о покупке команды, то возможностей даже больше, поскольку «Заубер» («Альфа Ромео») явно выставлен на продажу, и сделка, возможно, уже в процессе. Проблема, однако, в том, что коллектив находится в Швейцарии. А потому команда с наилучшей инфраструктурой, которая может быть доступной, это «Макларен».



Это может звучать как ересь, но мир движется вперёд, и когда кто-то делает шаг назад и смотрит на «Макларен» сегодня, возможно, самое подходящее время подумать о том, что бренду было бы лучше стать частью большого бизнеса, а не оставаться независимой командой. «Феррари» прошла этот процесс еще в 1960-х и в итоге стала частью ФИАТ.



«Макларен» как бренд может быть полезен для такого производителя, как «Ауди», причём не только со спонсорской точки зрения, но и в плане технологий и дорожных авто. Мы живем в мире, где больше нет ничего определённого, и поэтому следует рассматривать это как реальную возможность», — написал Сейвуд в своём блоге.