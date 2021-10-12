Гонщики Формулы-1 «удивлены» и хотят разобраться, почему Алонсо и Норрис избежали штрафов

Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли и канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл выразили недовольство тем, что Фернандо Алонсо из «Альпин» и Ландо Норрис из «Макларена» не были оштрафованы по итогам предыдущих этапов «Королевских гонок». Алонсо не получил никакого штрафа, несмотря на то что проехал быстрый круг в квалификации Гран-при Турции после появления двойных жёлтых флагов. Норрис также избежал наказания за пересечение белой линии въезда на пит-лейн.
«Я не совсем понимаю, как толкуются правила в двух последних заездах. Для меня эти две ситуации предельно ясны. Мне кажется, нужно обсудить действия, которые нам всё-таки разрешены. Есть один инцидент, не связанный с безопасностью, и другой с жёлтыми флагами, связанный с нею. Уверен, что мы обсудим это с Майклом Маси. А вообще, в команде мы были удивлены такой трактовкой», — приводит слова Гасли RaceFans.
«Я просто надеюсь, что стюарды будут придерживаться этой последовательности, потому что для всех, как мне кажется, очень важно, чтобы правила были чёткими. Планирую ли я поднять этот вопрос на следующем брифинге пилотов с Маси? Уверен, что это произойдёт», — сказал Стролл.
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