«Храбрость — 100». Формула-1 показала старт Гран-при Турции глазами Кими Райкконена

Пресс-служба Формулы-1 показала старт гонки Гран-при Турции с камеры, установленной в кокпите болида гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Соответствующее видео было размещено в официальном «Твиттере» «Королевских гонок».

«Храбрость — 100», — подписала видео пресс-служба.

Видеозапись можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Напомним, по итогам гонки Гран-при Турции Кими занял 12-е место. Победу праздновал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку лучших напарник Ферстаппена, мексиканец Серхио Перес.



Ранее главный гоночный инженер «Альфа Ромео» Хеви Пухолар рассказал, что пилот команды Антонио Джовинацци отказался выполнить приказ гоночного коллектива и пропустить вперёд Райкконена незадолго до финиша гонки в Стамбуле.