«Альпин» может поучаствовать в создании новой команды

Известный британский журналист Джо Сейвуд сообщил, что «Альпин» рассматривает идею своего участия в создании новой команды.
«Многие проблемы были бы решены, если бы у «Альпин» была бы команда заказчиков двигателей. Сейчас варианты кажутся ограниченными. С другой стороны, если в 2022 году двигатель будет лучше, многие игроки на рынке могут проявить большую заинтересованность.
Мне сказали, что «Альпин» рассматривает идею участия в создании новой команды, которая потребует (чисто теоретически) вступительного взноса в размере $ 200 миллионов, чтобы создать ситуацию, аналогичную той, которая есть у «Ред Булл» с «Альфа Таури». Это может показаться безумием, но наличие второй команды означало бы наличие хорошего актива (поскольку команды растут в цене), а это и есть то, что «Альпин» понадобится для помощи в разработке новых двигателей в 2026 году», — написал Сейвуд в своём блоге.
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