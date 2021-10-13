Мартин Брандл указал Хэмилтону на ошибку на Гран-при Турции

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Мартин Брандл высказал мнение, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон зря стремился проехать всю дистанцию Гран-при Турции без пит-стопов. В концовке Хэмилтону всё же провели пит-стоп, так как промежуточная резина на его машине пришла в негодность.

«Это была ошибка со стороны Льюиса. Всё, что нужно было делать «Мерседесу», — повторить то, что сделали в «Ред Булл (на Гран-при России. — Прим. «Чемпионата»), то есть постараться свести к минимуму ущерб от замены мотора и штрафа на решётке. Льюис же вывел команду из равновесия.

Ему следует помнить, что у команды во время гонки есть масса информации, они смотрят на гонку в целом. Ему всё равно пришлось бы остановиться. Посмотрите на шины на «Альпин» Эстебана Окона. Они стёрлись до основания», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Эстебан Окон проехал гонку без пит-стопов и финишировал десятым. Хэмилтон закончил заезд пятым.