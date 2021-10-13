Мика Хаккинен оценил хет-трик Валттери Боттаса на Гран-при Турции

Двукратный чемпион Формулы-1 финн Мика Хаккинен оценил выступление своего соотечественника Валттери Боттаса («Мерседес») на Гран-при Турции. Боттас стартовал с поула и, показав быстрейший круг в гонке, одержал победу — таким образом, на счету Валттери хет-трик.

«Валттери Боттас продемонстрировал блестящее выступление в Турции. Отличная победа его десятая в Формуле-1. Важный результат, поскольку он заработал для «Мерседес» максимально возможное количество очков и сдержал Макса Ферстаппена.

Льюис Хэмилтон стал пятым, и поэтому было крайне важно, чтобы Валттери помешал Максу победить. Приятно было видеть такое доминирование в гонке», — приводит слова Хаккинена Unibet.

В личном зачёте Боттас, на счету которого 177 очков, занимает третье место.