Мика Хаккинен оценил хет-трик Валттери Боттаса на Гран-при Турции
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Двукратный чемпион Формулы-1 финн Мика Хаккинен оценил выступление своего соотечественника Валттери Боттаса («Мерседес») на Гран-при Турции. Боттас стартовал с поула и, показав быстрейший круг в гонке, одержал победу — таким образом, на счету Валттери хет-трик.
«Валттери Боттас продемонстрировал блестящее выступление в Турции. Отличная победа его десятая в Формуле-1. Важный результат, поскольку он заработал для «Мерседес» максимально возможное количество очков и сдержал Макса Ферстаппена.
Льюис Хэмилтон стал пятым, и поэтому было крайне важно, чтобы Валттери помешал Максу победить. Приятно было видеть такое доминирование в гонке», — приводит слова Хаккинена Unibet.
В личном зачёте Боттас, на счету которого 177 очков, занимает третье место.
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