Эдриан Ньюи пропускал этапы Формулы-1 из-за аварии и нескольких операций

Технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи, который пропустил несколько этапов Формулы-1 и появился лишь на Гран-при Турции в минувшие выходные, не присутствовал на гонках из-за аварии на велосипеде и нескольких операций, которые понадобились ему вследствие этого. Об этом сообщает Racing News 365, ссылаясь на слова гоночного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко.

«У нас хорошие руководители, но Эдриан, конечно, вдохновляет. Он вернулся к нам в Стамбуле и уже сумел нам помочь», — добавил Марко.

За шесть этапов до окончания сезона «Ред Булл», на счету которого 397,5 очка, занимает второе место в Кубке конструкторов. У «Мерседеса» на 36 очков больше. В личном зачёте ситуация обратная: Макс Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на шесть очков.