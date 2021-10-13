В Формуле-1 станет больше тестовых дней в сезоне-2022
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В сезоне-2022 в Формуле-1 станет больше тестовых дней, а именно восемь. Об этом сообщает издание Racing News 365. В сезоне-2021 команды отработали шесть дней на предсезонных тестах.
В 2022 году первые тесты пройдут в Барселоне с 21 по 25 февраля, а вторые — в Бахрейне с 10 по 12 марта. После этого команды останутся в Бахрейне, где с 18 по 20 марта пройдёт первый Гран-при сезона. При этом для утверждения такого календаря необходимо внести изменения в регламент. Существующие правила предписывают, чтобы между последним днём предсезонных тестов и первым этапом сезона был как минимум десятидневный перерыв.
Ожидается, что календарь утвердят на заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту послезавтра, 15 октября.
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