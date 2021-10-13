Льюис Хэмилтон рассказал о ситуации со своими моторами «Мерседеса»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как обстоят дела с двигателями, которые можно установить на его машину.

На Гран-при Турции на автомобиль Хэмилтона поставили четвёртый мотор, вследствие чего он потерял 10 позиций на стартовой решётке и стартовал 11-м после победы в квалификации. В гонке Льюис стал пятым.

«Мой мотор в порядке. Мой первый двигатель, думаю, проехал шесть этапов. У нас есть мотор номер два, да и номер три, как мне кажется.

Насколько я понимаю, мне это (использовать пятый мотор. — Прим. «Чемпионата») не понадобится. Но я не могу предсказать, что ждёт нас впереди», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

В личном зачетё Хэмилтон на шесть очков отстаёт от Макса Ферстаппена («Ред Булл»).