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В Формуле-1 изменят правила после сорванного Гран-при Бельгии

В Формуле-1 изменят правила после сорванного Гран-при Бельгии
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В Лондоне состоялось очередное заседание Международной автомобильной федерации по поводу Формулы-1. Члены комиссии рассмотрели несколько вопросов, касающихся сезона-2022.

В частности, в связи с сорванным из-за дождя Гран-при Бельгии были рассмотрены возможные изменения в спортивном регламенте. Комиссия попросила консультационный комитет предложить новые варианты правил для гонок с небольшой продолжительностью.

Также комиссии был представлен проект календаря Формулы-1 на сезон-2022, который в пятницу будет представлен на утверждение Всемирному совету по автоспорту. Как и сообщалось ранее, в проекте календаря 23 гонки. Проект календаря будет отправлен на утверждение 15 октября, после чего он будет официально опубликован.

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