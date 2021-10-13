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Тото Вольф: Боттас был невероятен на Гран-при Турции. Он может помочь Хэмилтону

Тото Вольф: Боттас был невероятен на Гран-при Турции. Он может помочь Хэмилтону
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф высоко оценил выступление гонщика своей команды Валттери Боттаса. Финский пилот выиграл Гран-при Турции, для него победа стала первой за год.

«Возможно, это не последняя победа Боттаса в нынешнем сезоне. То, что он показал в эти выходные, было просто невероятным. Уверенно начал гонку, оторвался от соперников, был лучшим гонщиком как по скорости, так и по контролю над шинами. Всё контролировал и вдобавок сделал лучший круг.

Оценю его на 10 баллов из 10. Валттери может сыграть важнейшую роль не только в Кубке конструкторов, но и помочь Льюису в личном зачёте. Если бы не Боттас, Ферстаппен оторвался бы от Хэмилтона ещё сильнее», — цитирует Вольфа Crash.

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