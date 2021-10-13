В Формулу-1 хотят вернуть Гран-при Южной Африки

Гран-при Южной Африки может пополнить календарь Формулы-1 уже в 2023 году. Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали ранее подтвердил, что хотел бы видеть новый этап на африканском континенте.



«По сравнению с другими возможными трассами, Кьялами остаётся самым разумным выбором благодаря своей истории и готовности сразу принять Гран-при. Мы на протяжении последних лет приглашаем руководителей Формулы-1 к себе на трассу. Мы снова обсудим это в следующем году, наша цель — вернуться в Формулу-1 в 2023 году», – цитирует Corriere dello Sport одного из промоутеров Гран-при Южной Африки Уоррена Шектера.



Гран-при Южной Африки не проводился с 1993 года. Большая часть Гран-при проходила на трассе Кьялами.