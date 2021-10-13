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У Ферстаппена 469 кругов в качестве лидера — больше, чем у всех пилотов сезона Ф-1 вместе

У Ферстаппена 469 кругов в качестве лидера — больше, чем у всех пилотов сезона Ф-1 вместе
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в сезоне-2021 провёл 469 кругов в качестве лидера гонки, сообщает Stats F1. По этому показателю голландец опережает всех остальных гонщиков, вместе взятых.

Помимо Ферстаппена, в нынешнем сезоне лидерами заездов успели побывать 10 пилотов — Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Карлос Сайнс, Шарль Леклер, Эстебан Окон, Серхио Перес, Ландо Норрис, Даниэль Риккардо, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. В общей сложности они лидировали на протяжении 465 кругов — на четыре меньше, чем у Ферстаппена.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 262.5 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 256.5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 176
4. Ландо Норрис («Макларен») – 145
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 135
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 116.5
7. Шарль Леклер («Феррари») – 116
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 95
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58
11. Эстебан Окон («Альпин») – 46
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 35
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 18
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Николас Латифи («Уильямс») – 7
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

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