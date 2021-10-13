У Ферстаппена 469 кругов в качестве лидера — больше, чем у всех пилотов сезона Ф-1 вместе

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в сезоне-2021 провёл 469 кругов в качестве лидера гонки, сообщает Stats F1. По этому показателю голландец опережает всех остальных гонщиков, вместе взятых.



Помимо Ферстаппена, в нынешнем сезоне лидерами заездов успели побывать 10 пилотов — Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Карлос Сайнс, Шарль Леклер, Эстебан Окон, Серхио Перес, Ландо Норрис, Даниэль Риккардо, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. В общей сложности они лидировали на протяжении 465 кругов — на четыре меньше, чем у Ферстаппена.



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 262.5 очков

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 256.5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 176

4. Ландо Норрис («Макларен») – 145

5. Серхио Перес («Ред Булл») – 135

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 116.5

7. Шарль Леклер («Феррари») – 116

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 95

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58

11. Эстебан Окон («Альпин») – 46

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 35

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 18

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Николас Латифи («Уильямс») – 7

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.