Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я принёс извинения Лоусону». Виновник скандальной аварии в DTM обратился к болельщикам

«Я принёс извинения Лоусону». Виновник скандальной аварии в DTM обратился к болельщикам
Комментарии

Пилот Audi Кельвин ван дер Линде обратился к болельщикам и извинился за столкновение на старте финальной гонки сезона DTM на трассе «Норисринг». Из-за этого столкновения резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон потерял шансы на победу в чемпионате.

«Я вчера позвонил Лиаму и принёс ему извинения за свои действия, лишившие его чемпионства. Также приношу извинения за своё поведение после гонки. После гонки я был полон адреналина, а мне ткнули микрофон в лицо. Я не справился с этим.

Что касается спортивной составляющей — все имеют право на собственное мнение. Пилоты вынуждены принимать решения за доли секунды, часть этих решений не является правильной. Я испытал настоящие издевательства в социальных сетях после аварии. Да, спорт это спорт. Но не забывайте, что за этим стоят живые люди», — написал ван дер Линде в своём «твиттере».

Новость по теме
«Идиот, ничему не учится». Лоусон раскритиковал соперника за аварию, стоившую титула DTM
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021