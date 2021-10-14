«Я принёс извинения Лоусону». Виновник скандальной аварии в DTM обратился к болельщикам

Пилот Audi Кельвин ван дер Линде обратился к болельщикам и извинился за столкновение на старте финальной гонки сезона DTM на трассе «Норисринг». Из-за этого столкновения резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон потерял шансы на победу в чемпионате.



«Я вчера позвонил Лиаму и принёс ему извинения за свои действия, лишившие его чемпионства. Также приношу извинения за своё поведение после гонки. После гонки я был полон адреналина, а мне ткнули микрофон в лицо. Я не справился с этим.



Что касается спортивной составляющей — все имеют право на собственное мнение. Пилоты вынуждены принимать решения за доли секунды, часть этих решений не является правильной. Я испытал настоящие издевательства в социальных сетях после аварии. Да, спорт это спорт. Но не забывайте, что за этим стоят живые люди», — написал ван дер Линде в своём «твиттере».