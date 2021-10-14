Хельмут Марко: теперь нам нужно работать день и ночь, чтобы противостоять «Мерседесу»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу модернизации двигателей «Мерседеса».

«Я не думаю, что Mercedes сделал что-то незаконное, но нам предстоит выяснить, почему они вдруг стали такими быстрыми.



Дело только в двигателе или в чем-то еще? Теперь мы должны работать день и ночь, чтобы раскрыть секрет и как можно быстрее противостоять ему. Всё зависит от нас

Если разница в производительности останется такой же, как в Стамбуле, у нас возникнут проблемы», — приводит слова Марко GrandPX.news

Напомним, в минувшие выходные завершился Гран-при Турции. Победу по её итогам праздновал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку лучших напарник Ферстаппена, мексиканец Серхио Перес. Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин стал 20-м.