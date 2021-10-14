В Спа начали реконструкцию трассы. Уже снесли знаменитый домик на вершине «Радийона»

В Спа (Бельгия) началась реконструкция трассы. Первым делом был снесён знаменитый домик на вершине «Радийона».

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На треке установят обновлённые трибуны. Возле поворота «Радийон» появится ещё 13 тысяч мест для зрителей, что увеличит вместимость автодрома в два раза.



Эта реконструкция станет частью длительного проекта по обновлению трассы, рассчитанного на десять лет. Проект обойдётся в € 80 млн.

Организаторы также перестроят зоны вылета трассы. Это будет сделано для повышения безопасности. Напомним, в 2019 году здесь произошла смертельная авария в Формуле 2, где погиб французский пилот Антуан Юбер.