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Бинотто объяснил, в чём была проблема на пит-стопе Сайнса

Бинотто объяснил, в чём была проблема на пит-стопе Сайнса
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Глава «Феррари» Маттиа Бинотто дал комментарий по поводу долгого пит-стопа пилота Карлоса Сайнса на Гран-при Турции.

«Сам пит-стоп был завершён в нормальное время, а затем сигнал о включении света, который должен подаваться вручную после завершения пит-стопа, так и не был получен системой. Значит, между ручным сигналом и системой произошла ошибка. Это нужно полностью проанализировать с нашей стороны, и это досадно, потому что мы знаем, что всё делали правильно», — приводит слова Бинотто Formula Rapida.

На Гран-при Турции Сайнс занял итоговое 8-е место. Победу праздновал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку лучших напарник Ферстаппена, мексиканец Серхио Перес.

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